San Fermo baciata dalla Fortuna: vinti 50mila euro al Bar In Piazza

La fortuna bacia San Fermo della Battaglia. Il 10 ottobre al Bar in Piazza XXVII Maggio sono stati vinti 50mila euro. Il fotunato ha investito 5 euro in un Gratta e Vinci Portafortuna. La titolare. Dora Paternieri ci spiega telefonicamente che il biglietto vincente è stato acquistato domenica 10 ottobre in mattinata. Non è stato però "grattato" al Bar. La bella notizia è arrivata quindi qualche giorno dopo. Massima riservatezza sul nome del vincitore!