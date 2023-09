La fortuna bacia ancora il Comasco: vincita a Ronago con il 10eLotto

La Lombardia è l’assoluta protagonista delle estrazioni del 10eLotto facendo segnare le due vincite più alte del concorso in questione. Festa grande anche a Ronago, in provincia di Como, dove un appassionato ha puntato sulla stessa giocata due volte e ha centrato una vincita da 13.000 euro complessivi. Vincita anche a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, con una giocata di soli 4 euro un fortunato giocatore è riuscito ad indovinare nove numeri su dieci e si è portato a casa la bella vincita da 50mila euro. Ad Arcore è stato centrato un ‘8’ da 30mila euro nella Modalità Frequente, quella che si gioca ogni 5 minuti. Questo è quanto riportato dall'agenzia di stampa specializzata Agimeg.