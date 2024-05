A Como l'uomo fortunato che gratta e vince 5 milioni di euro

La dea bendata bacia il Lago di Como, anzi proprio la città di Como dove c'è stata la maxi vincita al Gratta e vinci. In questo inizio maggio in Lombardia già tre fortunati giocatori hanno riscosso una vincita in grado di cambiare la vita.

In particolare è stato il Gratta e Vinci della serie 'Il Miliardario Maxi' a regalare due vincite da sogno. Questo biglietto costa 20 euro e prevede una vincita massima di 5 milioni di euro.

Dove sono stati 'grattati'

Una si è verificata a Lodi, l'altra alla rivendita di via Scalabrini 76 a Como, come segnalato dall'agenzia di settore Agimeg. È andata molto bene anche a un appassionato di Gratta e Vinci di Gussago, in provincia di Brescia. In questo caso a regalare un premio da sogno è stato un tagliando, dal costo di 10 euro, della serie 'Super Numerissimi'. Grattando su questo tagliando, il fortunato giocatore della rivendita di via Dante Alighieri 5 - sottolinea Agimeg - si è portato a casa una ricca vincita di 2 milioni di euro, la più alta per questo gioco.

Quanto si vince veramente

Ma in questi casi la vincita corrisponde realmente alla cifra riportata? Ovviamente no, causa tassazione. Per i premi sopra i 500 euro è prevista infatti una trattenuta del 20% sulla cifra eccedente proprio i 500 euro. I due vincitori di 5 milioni di euro si metteranno realmente in tasca circa 4 milioni di euro, mentre il giocatore premiato con 2 milioni di euro si porterà a casa una vincita di 1,6 milioni.

Ricordiamo che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza patologica.