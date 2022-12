Villa Olmo, quasi 9 milioni di euro per la storica dimora e il suo ristorante

Un impegno importante per Villa Olmo e per Palazzo Cernezzi. Gli uffici del Comune di Como hanno infatti predisposto i documenti esecutivi per arrivare al recupero definitivo dell'edificio Neoclassico e del suo ristorante annesso ma chiuso da anni. Rispetto al progetto datato 2014 i tecnici hanno previsto il recupero funzionale dell'intera villa e non solo del primo piano. I tempi non sono brevissimi ma la strada sembra ben delineata. Villa Olmo resta un luogo di cultura fondamentale per la città ma con la sua godibilità totale e il recupero del ristorante si appresta a tornare un luogo vivo anche la sera e durante gli eventi e le mostre che ospita durante l'anno. Di seguito l'impegno di spesa che comporterebbe, sommando le singolo voci, una spesa di quasi 9 milioni di euro, oggetto di finanziamento del PNRR. Vediamo nel dettaglio le parti interessati e i singoli importi..

L’importo complessivo degli interventi di cui trattasi, oggetto di finanziamento PNRR è quindi il seguente:

RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO

7.711.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PRIMO PIANO -

2.450.000,00 €