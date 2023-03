Villa Olmo Nights, Colombo: "C'è interesse ma stiamo lavorando agli eventi di tutto l'anno"

Mentre Cernobbio ha già presentato i suoi eventi che vedranno Villa Erba protagonista di tre festival estivi, a Como si chiude il 24 marzo la manifestazione di interesse per Villa Olmo Nights, rassegna live annunciata dall'amministrazione del capoluogo lo scorso gennaio. L'assessore alla Cultura Enrico Colombo spiega quali sono i prossimi passi: "Chiusa nei tempi stabiliti la possibilità di manifestare il proprio interesse, ci saranno 15 giorni da parte degli eventuali organizzatori - al momento i soggetti sono almeno tre - per sviluppare le loro proposte per proporre almeno 14 spettacoli a pagamento nel mese di luglio a Villa Olmo. Il Comune ha messo a disposizione un contributo di 50mila euro e il parco di Villa Olmo a titolo gratuito, mentre l'installazione del palco, che verrà situato fronte villa come successo per il Villa Olmo Festival del 2021, toccherà all'organizzatore che potrà anche somministrare bevande all'interno del parco durante gli spettacoli".

"Parallelamente - aggiunge Colombo - stiamo provvedendo a completare il bando multimisura che porterà altri eventi diffusi in città, dalle periferie al centro storico. I cantieri che verranno avviati ai Giardini a lago non ci permetteranno di disporre di quell'area né di piazza Cavour, anche se naturalmente gli spettacoli più importanti si terranno appunto a Villa Olmo". I tempi sono stretti ma Colombo si dice fiducioso: Stiamo facendo tutto il possibile per presentare una lunga stagione di eventi che non pensi solo all'estate ma a tutto l'anno, da giugno sino a dicembre". Cernobbio?: "Non mi preoccupa la concorrenza, una grande offerta farà bene a tutti". Tuttavia, come accaduto a Natale, la concorrenza tra Como e Cernobbio ha più l'aria di una lunga battaglia che quella di una sana e collaborativa concorrenza. Da una parte, a Cernobbio, Comune, soggetti privati e operatori culturali che lavorano in sinergia, dall'altra, a Como, un sindaco che ha deciso di percorrere una strada più solitaria.