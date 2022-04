Affitta Villa Olmo per un mese: magnate inglese paga 1,3 milioni per sposarsi sul lago

Una matrimonio che definire da mille e una notte rischia di essere riduttivo, quello che si terrà in estate a Villa Olmo, tra i mesidi giugno e luglio. Agli uffici di Palazzo Cernezzi è arrivata la richiesta da parte di un miliardario inglese - sulla cui identità vige il più assoluto riserbo (per ora) - per affittare il compendio di Villa Olmo per un mese, dal 15 giugno al 15 luglio. Va da sé che i festeggiamenti non dureranno tutto il mese perché alcuni giorni (forse tanti vista la grandezza dell'evento) prima che dopo la festa dovranno servire per allestire e smantellare la location.

Tra gli allestimenti che potremmo definire insoliti c'è ancge una grande piattaforma galleggiante lunga 24 metri e larga due e mezzo da posizionare nella darsena davanti al parco della villa. A Cosa servirà questa piattaforma? Tra le ipotesi c'è quella di una grande e suggestivo palco sul quale potrebbe esibirsi una star internazionale della musica.

Dunque, Villa Olmo e il Lago di Como si confermano meta di lusso ambita dai miliardari che vogliono nozze indimenticabili. A settembre 2018 la villa è stata affittata addirittura per una festa di fidanzamento indiano, quello tra Isha Ambani e Anand Piramal. Ma l'elenco delle nozze celebri sul lago è davvero lungo, da GJohn Legend a Daniel Ek (fondatore di Spotify), passando per il figlio di Maxim Shubarev, amico personale di Valdimir Putin.