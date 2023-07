Villa Olmo, il debutto degli eventi estivi slitta di una settimana

Sembrava, almeno stando a quanto dichiarato dall'assessore alla Cultura Enrico Colombo, che i tanto attesi eventi a Villa Olmo promessi dal Comune di Como dovessero debuttare il 7 luglio.Tuttavia, quasi certamente non succederà. Stando infatti alle indiscrezioni trapelate, mentre fervono incontri con il prefetto e gli organizzatori dei concerti per mettere a punto questioni tecniche e date, l'inizio della rassegna estiva sarebbe stato rimandato al weekend successivo, quindi probabilmente al 14 luglio. Di fatto, a oggi, 5 luglio, piena estate, e mentre tutti gli altri festival sono in svolgimento da giorni o hanno da tempo comunicato i loro calendari, a Como non c'è ancora nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda appunto quella che dovrebbe essere la manifestazione estiva più importante promossa da Palazzo Cernezzi dopo il flop del bando per Villa Olmo Nights.