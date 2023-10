Il parco di Villa Olmo è una pista ciclabile: il cartello che nessuno rispetta

Il cartello posizionato agli ingressi del parco di Villa Olmo sono chiari: zona pedonale, le bici vanno portate a mano. Insomma, vietato pedalare all'interno del parco. Vuoi per la sicurezza degli stessi ciclisti, vuoi per la sicurezza dei pedoni, vuoi per il decoro dell'area la cui pavimentazione è fatta di sassolini che con il transito delle bici si scompone.

Quale che sia la motivazione alla base del cartello. il parco della settecentesca villa è precluso ai ciclisti in sella alla loro due ruote. Eppure, sembra che nessuno veda tali cartelli. In una normalissima mattinata (martedì 17 ottobre 2023) i ciclisti che accedono in barba al cartello di zona pedonale sono numerosissimi.

Il codice della strada prevede che le biciclette possano circolare anche nelle aree pedonali, ma la norma (comma 1 dell’articolo 3 del Codice della strada) che spiega cosa è un’area pedonale: “Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi".

La norma però aggiunge anche che "in particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali “.

Affinché, dunque, l'obbligo di condurre le bici a mano sia effettivamente vigente e sanzionabile in caso di violazione, occorre che il Comune abbia posto tale cartello con una regolare ordinanza.