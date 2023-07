Villa Olmo, il camping in riva al lago di Como

Il problema è noto e ricorrente sopratutto nel pieno della stagione turistica. A volte i camper sono solo parcheggiati, altre sostano come se fossero all'interno di un vero e proprio camping o di un'area a loro riservata. In questo caso, che documentiamo con le foto inviateci da un lettore, vale decisamente il secondo caso, visto che alcuni utenti del "Camping Villa Olmo" stanno tranquillamente pranzando sotto una veranda all'esterno del loro camper, mentre altri si stanno facendo una spartana doccia. Vero che le zone adibite ai camperisti sono carenti, tuttavia non può essere certo il piazzale d'ingresso a Villa Olmo, quindi il suo parcheggio esterno di via Cantoni, il luogo dove campeggiare gratuitamente. E abusivamente.