Villa Olmo, addio al vecchio olmo malato da anni

Già nel 2021 il vecchio olmo non aveva più speranza. Purtroppo la sua salute era compromessa da tempo e oggi è arrivato il triste giorno dell'abbattimento. Certamente inevitabile a questo punto. Proprio ieri gli abbiamo scattato l'ultima foto (vedi sotto) prima della sua "esecuzione" a opera degli addetti che hanno così rimosso l'albero che era diventato un pericolo per il parco dell villa neoclassica. Ci sono voci, non confermate e che al momento non riteniamo credibili, non essendo supportate da una reale necessità, preoccupate per l'altro olmo. Pur non godendo anch'esso di ottima salute, non verrà sacrificato.

Tanto che, interpellata da QuiComo sulla questione, l'assessore al Verde Chiara Bodero Maccabeo ha affermato quanto segue: "Al momento stiamo solo verificando lo stato di salute dell'altro Olmo, anche in merito alla sicurezza del parco. Per ora su quella pianta sono quindi previste solo ordinarie operazioni di potatura, quindi di ordinaria manutenzione. Per quanto riguarda la sostituzione di quello che abbiamo dovuto abbattere, siamo già in contatto con la soprintendenza per operare nel più breve tempo possibile.