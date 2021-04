Villa Olmo, 2.500 euro per "affittare" un pezzetto di parco per un mini evento teatrale: Comune nella bufera

Quanto può costare a un'associazione culturale utilizzare un pezzetto di del retro-parco di Villa Olmo per un evento di lettura pubblica della durata di circa un'ora? Tanto, anzi di questi tempi troppo: 2.500 euro. E' questa la richiesta del Comune di Como che evidentemente non ha aggiornato tutte le sue tariffe per la concessione degli spazi pubblici adeguandole al periodo pandemico in cui molte categorie versano in pessime condizioni economiche.

Una simile richiesta è stata giudicata a dir poco scandalosa dall'attrice comasca Miriana Ronchetti che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda che l'ha vista protagonista di una botta e risposta con il Comune di Como. Ecco il racconto, niente affatto smentito dall'Ente, fatto da Ronchetti sulla sua propria pagina Facebook:

Voglio rendervi partecipi dell'ultima risposta ricevuta dalla segreteria di Villa Olmo per conto del comune di Como che a fronte della mia richiesta di patrocinio (avviata un mese fa) della mia rassegna 11 edizione, pandemia covid 19 permettendo, per il 23 maggio a Villa Olmo, mi invia il modulo di prenotazione al costo tariffario di € 2500 per utilizzo di un minimo pezzetto di retro parco. Ecco l'aiuto del nostro comune in un periodo così difficile nei confronti della nostra categoria: TEATRO SPETTACOLO

La richiesta di € 2500... mail da... senza nome, solo firmato "la segreteria". Non ce l'ha un responsabile??

Gentile signora Ronchetti,

facendo seguito alla richiesta di patrocinio all'evento Nivul e Sogn pervenuta dall'ufficio Cultura, dove si evince la realizzazione di una performance di canto, lettura e improvvisazione teatrale con 2 attori e 10 comparse il prossimo 23 maggio nel parco di Villa Olmo, si inoltra in allegato il modulo di richiesta, informando che per l'utilizzo del Parco è prevista la tariffa di € 2.500

Inoltre, poiché al momento le norme anti Covid non consentono lo svolgimento di eventi in presenza, non è possibile autorizzare l'utilizzo del parco di Villa Olmo.

Cordiali saluti La segreteria Villa Olmo

Segue la mia risposta