La villa-museo del lago di Como è in vendita: dov'è e quanto costa

L'incredibile vista e la sterminata metratura non sono i veri punti forti di questa lussuosissima villa del lago di Como. A renderla unica sono le preziosissime e antiche finiture e i numerosi oggetti e opere d'arte in essa contenuti. Non è un caso che venga definita come "villa museo" nel video annuncio di Giancarlo Torre, considerato l'agente immobiliare dei vip.

Ma dove si trova esattamente questa splendida dimora? La posizione precisa non è data sapere, ma come spiegato da Toirre si trova a Dongo. I più esperti della zona forse potranno intuirne la posizione esatta grazie alle brevi immagini aeree contenute nel reel pubblicato sugli account social dell'agente immobiliare.

Anche il prezzo non è un'informazione pubblica. Ma in questo caso, viene precisato al termine del video-annuncio immobiliare, il prezzo non può essere comunicato perché dipende da quali e quante opere e oggetti d'arte l'eventuale facoltoso acquirente deciderà di comprare insieme alla villa. Una cosa è sicura: gli zeri nel prezzo d'acquisto sono davvero tanti.