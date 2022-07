Villa Erba e l’Università degli Studi di Milano Bicocca siglano un accordo per la divulgazione scientifica

Il presidente di Villa Erba S.p.A. Filippo Arcioni e la Rettrice dell’Università degli Studi Milano Bicocca, professoressa Giovanna Iannantuoni, hanno siglato un accordo per promuovere l’organizzazione di conferenze e congressi scientifici di divulgazione scientifica, a livello sia nazionale che internazionale, nel centro congressi affacciato sul lago d Como. L’accordo prevede un intento organizzativo da ambo le parti, e nel rispetto dello svolgimento dei compitit istituzionali di ciascuno, per organizzare iniziative in campo formativo, didattico, e culturale con il coinvolgimento del mondo scientifico e imprenditoriale sia per promuovere la ricerca scientifica, sia per creare occasioni di incontro tra la realtà della ricerca e quella delle aziende.





Filippo Arcioni, Presidente di Villa Erba SpA commenta: “L’obiettivo di questa convenzione è quello di rafforzare l’attività convegnistica presente con un partner d’eccellenza quale è l’Ateneo di Milano-Bicocca: siamo certi che l’immagine internazionale dell’Università porti un beneficio non solo a noi, ma a tutto il territorio”. La Rettrice Professoressa Giovanna Iannantuoni chiude in questo modo l’incontro e la firma, avvenuta nella sede di Villa Erba: “La terza missione è uno dei pilastri dell’Università: organizzare una serie di conferenze a Como, in una location di prestigio come Villa Erba, ci permetterà di portare la ricerca che si fa nel nostro ateneo anche in altri territori della Lombardia”.