Villa del Balbianello è sempre il bene Fai più visitato d'Italia

Villa del Balbianello taglia per l’ottava volta consecutiva il traguardo di Bene del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, più visitato d’Italia con oltre 142.597 presenze a fine settembre, numero che ha superato anche il bilancio record del 2019 - con provenienze principali da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, USA e Spagna, ma anche Ucraina, Romania, Polonia e India - e oltre 200 fra matrimoni e proposte di nozze.

La sfida

Oggi la stagione turistica si è notevolmente allungata e anche quest’anno Villa del Balbianello è pronta a raccogliere la sfida della destagionalizzazione del Lago di Como a cui sempre più operatori guardano come a un’opportunità per incrementare l’offerta turistico-culturale di una terra che, fra aprile e ottobre registra il “tutto esaurito” ma che vuole scommettere anche sul resto dell’anno. “Al termine di una stagione estiva in cui Villa del Balbianello ha superato ancora i record di presenze, il FAI investe ulteriormente confermando il prolungamento delle aperture con una serie di iniziative autunnali e invernali pensate con e per il territorio, capaci di far cogliere ai visitatori il fascino del Lago in ogni stagione” commenta Giuliano Francesco Galli, Area Manager FAI Lombardia Prealpina.

Da Domenica 23 ottobre 2022, e per tutto il mese di novembre, entrerà in vigore l’orario ridotto. Villa del Balbianello e il suo Parco saranno aperti al pubblico dalle 10:00 alle 17:00.

Ultimo ingresso al Giardino ore 16.00. Ultimo ingresso alla Villa, con visita guidata, ore 15.30 secondo disponibilità. Chiusura: Lunedì e Mercoledì.

Nel mese di dicembre 2022 e gennaio 2023, Villa del Balbianello aprirà nei seguenti giorni: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 – 11 -13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 26 - 27 - 30 - 31 dicembre. E poi 3 - 6 - 7 – 8 gennaio, data in cui si concluderà la stagione 2022\2023. La prenotazione, effettuata almeno 24 ore prima della visita, è vivamente consigliata su www.villadelbalbianello.it

AUTUNNO A VILLA DEL BALBIANELLO

Sul lago di Como l’autunno rappresenta una stagione straordinaria per le immagini, i panorami e i colori. Oltre alle normali aperture, ottobre e novembre sono ricchi di eventi per Villa del Balbianello, fra la rassegna A cena con il FAI, giornate di trekking e speciali visite guidate alla scoperta del parco e del suo ultimo proprietario il Conte Monzino.

A CENA CON IL FAI

Villa del Balbianello organizza un ciclo di cene a tema regionale per conoscere i Beni del FAI - attraverso la voce di chi se ne prende cura ogni giorno - e le eccellenze gastronomiche dei territori che li ospitano. L’evento comprende inoltre l’ingresso al giardino storico, la visita guidata della villa e musica del vivo. Arrivo solo via lago da Lenno compreso nel prezzo. Evento con prenotazione obbligatoria a lagodicomo@fondoambiente.it. Intero 100€ - Iscritti FAI 85€

h. 19.00 - 24.00

• 22 ottobre /2022

Scopri a tavola "Negozio Olivetti e Casa Bortoli"

Durante il primo appuntamento verrà presentato il Negozio Olivetti, Bene del FAI in piazza San Marco a Venezia, gioiello del Novecento progettato da Carlo Scarpa su commissione di Adriano Olivetti come showroom per le macchine da scrivere e da calcolo.

• 30 ottobre /2022

Scopri a tavola "Castello della Manta"

Durante la seconda serata, verrà presentato il Castello della Manta, fortezza medievale alle pendici del Monviso, che nei suoi saloni custodisce importanti testimonianze tardogotiche di pitture profane, ispirate a temi cavallereschi.

• 5 novembre 2022

Scopri a tavola "Villa Rezzola e Casa Laura"

Per l'ultima serata del ciclo, appuntamento speciale con la Liguria, alla scoperta di Villa Rezzola e Casa e Collezione Laura, due delle più recenti aperture del FAI del 2021. Villa Rezzola, dimora signorile immersa in un ampio giardino terrazzato verso il mare, gode di uno degli affacci più sorprendenti sul Golfo dei Poeti; Casa e Collezione Laura è scrigno dell'originale e personalissima raccolta di arte applicata di Luigi Anton e Nera Laura, unica in Italia e in Europa.

TREKKING TRA STORIA, NATURA E CULTURA

22 ottobre 2022

Una camminata nei dintorni di Villa del Balbianello, alla scoperta della bellezza e della storia del territorio di Tremezzina: un trekking guidato dal giardino della Villa fino alla punta estrema del dosso di Lavedo per spaziare con lo sguardo su incantevoli scorci panoramici. Si procederà fino alla Torre medievale del Barbarossa (detta del Soccorso) in località Ossuccio per poi dirigersi al Sacro Monte della Beata Vergine di Ossuccio. Sulla via del rientro, si visiterà la Chiesa romanica di Sant’Agata e si attraverseranno il borgo di Carate – da dove ammirare dall’esterno Villa Balbiano – e il borgo di Campo. I trekking si svolgeranno con Accompagnatrice di Montagna in gruppi max di 25 persone, con appuntamento alle ore 10.00 e rientro entro le 18.00. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì a mezzogiorno. Pranzo al sacco. Annullamento in caso di pioggia con rimborso biglietti. Punto di ritrovo: biglietteria della Villa del Balbianello

Intero: € 40; Iscritti FAI: € 30; Residenti (Comune di Tremezzina): € 30; Ridotto 6-18 anni: € 30; Studente 19-25 anni: € 40. Convenzione National Trust, i 200 del FAI, FAI Donor Card, altre convenzioni, Golden Donor, Convenzione Louvre: € 40

LE VILLE DELLA TREMEZZINA IERI E OGGI: CARLOTTA, MAINONA E BALBIANELLO

5 novembre 2022

Alla scoperta della veste autunnale del Lago di Como attraverso il tour delle ville storiche: Villa Carlotta, Villa Balbianello e Villa Mainona. Prenotazione obbligatoria su www.villacarlotta.it

Intero 48 €. Info e prenotazioni c/o Villa Carlotta

A CENA DAL CONTE MONZINO

12 novembre 2022

Anche quest’anno, in collaborazione con il Comune di Tremezzina, Villa del Balbianello partecipa alla "Tremezzina Gastronomica", una rassegna nel segno della convivialità e dell'appartenenza al territorio. L’evento comprende l’ingresso al giardino storico e visita guidata della villa. Arrivo solo via lago da Lenno compreso nel prezzo. Evento con prenotazione obbligatoria a lagodicomo@fondoambiente.it. Intero 100€ - Iscritti FAI 85€

TI RACCONTO IL GIARDINO - VISITE SPECIALI, PERCORSI INEDITI

31 ottobre e 13 novembre 2022

Una speciale visita guidata dedicata al giardino, riportato da Guido Monzino all’originario splendore alla metà degli anni Settanta grazie alla collaborazione con il paesaggista Emilio Trabella (1948-2019). La visita porta alla scoperta delle specie arboree e dell’arte topiaria a Balbianello: un'occasione unica per conoscere i segreti delle piante modellate ad arte del parco, come il grande leccio potato "a ombrello" dai giardinieri tree-climbers o il ficus repens che avvolge le colonne della Loggia Durini. Visite a cura della Cooperativa Il Gelso del Làvedo. Prenotazioni su www.villadelbalbianello.it

Intero 30€ - Iscritti FAI 10€. h. 10.30 - 15.00

TI RACCONTO…GUIDO MONZINO

6 novembre e 20 novembre 2022

Una speciale visita dedicata a Guido Monzino (1938-1988), ultimo proprietario del Balbianello, con una guida d’eccezione: il suo storico segretario, Maurizio Allione. Instancabile organizzatore, carismatico, solitario ma cordiale, Monzino è internazionalmente noto per le sue ventuno spedizioni che lo hanno portato sulle vette più alte, fino all’epica conquista del Polo Nord e dell'Everest.

Alla metà degli anni Settanta, Monzino acquista Villa del Balbianello per farne anche un prestigioso centro geografico e per radunare le testimonianze delle sue straordinarie esplorazioni. Il restauro e l’allestimento della casa costituiscono la ventiduesima grande impresa della sua vita, cui si dedica con estrema cura: Villa del Balbianello è oggi la custode delle collezioni e delle memorie di Monzino che, dal 1988, il FAI si impegna a preservare e far conoscere in tutto il mondo. Prenotazioni su www.villadelbalbianello.it