La Villa dei Ferragnez sul Lago di Como è in vendita

Villa Matilda, la splendida dimora affacciata sul Lago di Como nel comune di Pognana Lario è in vendita. Insieme alle fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedeico Lucia, in arte Fedez, termina anche il loro sogno, così lo avevano definito sui social, quando avevano postato le prime foto dell'immobile acquistato sulle rive del lago. La giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha appena pubblicato il libro "Il vaso di Pandoro" che racconta proprio l'ascesa e il crollo del mondo dei Ferragnez con un'inchiesta molto rilevante, ha mostrato tramite una storia su Instagram che la Villa sarebbe in vendita su Chiusano Immobiliare. La trattativa è riservata.

Meno di un anno fa, nel luglio 2023, Chiara Ferragni e Fedez trascorrevano il primo weekend a Villa Matilda, la lussuosa dimora sul Lago di Como acquistata nel gennaio dello stesso anno. Abbiamo avuto modo di ammirare la villa da sogno, a picco sull'acqua e con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino molto raffinati e anche gli interni degni di una dimora di lusso: tutto è stato curato nei dettagli. E sono stati proprio i Ferragnez a aprire le porte della loro casa postando delle incredibili foto sui social. Non è sfuggito il nome che la famiglia ha voluto dare alla loro nuova villa: si chiama Villa Matilda. Il nome è un omaggio alla cagnolina di Chiara che purtroppo è morta proprio lo scorso 29 luglio.

A chi appartiene la Villa sul Lago di Como

Ora che la seperazione tra i due sembra essere arrivata a un punto di non ritorno ci si domanda che fine faranno sia la villa sul lago che il mega attico a Milano (da 750 metri quadri), anche quello appena acquistato. A chi appartiene davvero Villa Matilda? A svelarlo il settimanale Oggi: l’imprenditrice digitale sarebbe titolare del bene milanese, mentre il rapper di quello nel comasco che varrebbe 5 milioni di euro. Il settimanale aggiunge il dettaglio riguardante la proprietà degli immobili, ripercorrendo la loro storia partendo dal momento in cui tutto sembrava andare bene: "I follower lievitano, gli sponsor pure, case e conti centuplicano", si legge: "Sino al mega attico di 750 mq (di Chiara), la villa sul Lago di Como (di Fedez). Ma adesso, come rivelato da Selvaggia Lucarelli, la villa è in vendita e il sogno si è frantumato definitivamente.