Inverno a Villa d'Este: inaugurata la nuova Green House per l'apertura straordinaria

Continuano i festeggiamenti per le 150 stagioni di Villa d’Este, icona di bellezza ed eleganza e simbolo del Lago di Como nella magica cornice di Cernobbio. Aperto in via straordinaria, fino al 3 gennaio 2023, l’hotel ha ufficialmente dato inizio al periodo di Natale con la cerimonia di accensione delle luci nella cornice magica creata dalle meravigliose decorazioni e dagli addobbi floreali curati da Vincenzo Dascanio, uno dei massimi esperti italiani di flower design. Un’atmosfera incantata diffusa ovunque: dalle camere alla hall, dal ristorante all’iconico mosaico, impreziosito da centinaia di led a cascata per garantire un colpo d’occhio mozzafiato.

In quella occasione è stata inaugurata anche la Greenhouse, un elegante salotto all’esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda - lo storico ristorante di Villa d’Este. La struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, ha creato una zona calda e festosa in grado di accogliere gli ospiti proprio come a casa: divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini a impreziosire l’ambiente. Ogni minimo dettaglio è stato curato da Vincenzo Dascanio.

Questo spazio esclusivo è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile Club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumée del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17.00 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate.

Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i Signature Cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della Villa e alle personalità che hanno contribuito a fare di questo nome una vera leggenda. L’ultimo è il "1873", anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso. Grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d'affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico.



Villa d’Este

Villa d’Este, che quest’anno festeggia la sua 150a stagione, è l'iconico albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como, parte di Villa d’Este Hotels, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the World. Il Gruppo comprende inoltre il cinque stelle Villa La Massa, sulle rive dell'Arno, e i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior, nel centro di Como e affacciati sul lago. Considerata una delle più belle espressioni di architettura della metà del Cinquecento, trasformata in hotel nel 1873 e immersa in un parco di 10 ettari, Villa d’Este è simbolo di un lusso senza tempo e di eterna eleganza. Offre 152 camere e suite suddivise tra l’Edificio del Cardinale e il Padiglione della Regina e 4 ville private. Di recente è stata acquisita Villa Belinzaghi, che sarà oggetto di un completo restauro.

Villa d'Este offre tre ristoranti: l'elegante Veranda con la sua cucina raffinata, il Grill per cene più informali e Il Platano, aperto nei mesi estivi, dall'atmosfera casual. Oltre al Bar Canova e al Sundeck, aperto in estate. L’hotel comprende inoltre il Beauty Center e lo Sporting Club con piscina coperta riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, campo squash, golf elettronico, putting green, percorso vita e 8 campi da tennis. La celebre piscina galleggiante sul lago è riscaldata e, poco distante, ve n’è una dedicata ai più piccoli.

Amministratore Delegato del Gruppo è Davide Bertilaccio.