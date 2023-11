Villa Balbiano, la nuova ordinanza dice stop a matrimoni e eventi

È l'architetto Massimiliano La Camera (responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata) a firmare l'ordinanza regolarmente pubblicata sul sito del Comune di Tremezzina lo scorso 2 novembre, in merito all'utilizzo di Villa Balbiano, la dimora meravigliosa affacciata sul Lago di Como, meta prediletta di vip e non per le loro nozze, feste ed eventi. Brutte notizie per i gestori, l'ordinanza parla chiaro: "ripristinare le funzioni residenziale o di locazione breve consentite", questo perché c'è stato "un mutamento di destinazione d’uso rilevante, ufficializzando la prevalente destinazione d’uso turistico-ricettiva, con la prevalente se non addirittura unica e stabile finalità di svolgimento e organizzazione di eventi matrimoniali e non". E questo poco si concilia con l'appartenenza della villa "nel compendio ricade in parte in zona Nuclei di Antica Formazione (Naf) e in parte in zona “Vis-1” ovvero Ville d’epoca con relativi parchi storicamente strutturati".

Un primo tentativo di ridimensionare il rumore proveniente dai party della villa ci fu lo scorso maggio, quando un noto imprenditore, proprietario di una vicina dimora, aveva lamentato ufficialmente i disagi arrecati dal baccano. Adesso la nuova stangata per chi gestisce le attività di Villa Balbiano e per la proprietà: avranno 60 giorni dal momento della notifica per fare ricorso.