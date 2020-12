Villa Aureggi, il gioiello liberty del Lago di Como è in vendita

E' uno dei rari esempi di villa in stile "liberty" del Lago di Como ed è anche tra le più belle lussuose dimore della riva occidentale, eppure è anche tra le meno conosciute. A questo prezioso gioiello di architettura di fine Ottocento si è interessato anche il New York Times quando ha saputo che è in vendita. Il prezzo, secondo il noto giornale americano, è di 5 milioni di euro. A trattare la sua vendita è l'agenzia Engel & Völkers Lago di Como, la cui titolare, Yasemin Baysal spiega quali siano le caratteristiche che fanno di questa villa un'ambita dimora a cui sono interessati soprattutto potenziali compratori del Nord Europa.

"Villa Aureggi è una delle rare ville liberty rimaste sul Lago di Como - ha affermato Baysal -. È sempre stata nelle mani della famiglia Aureggi, originaria di Bellagio. Fu costruita nel 1886 dal loro bisnonn, che era un uomo d'affari a Milano "

Questa villa si trova sulla riva di Tremezzina, ha un accesso diretto al lago, sul Golfo di Venere, con posti barca. La casa di 700 metri quadrati dispone di sette camere da letto e otto bagni distribuiti su tre livelli ed è ricca di sontuosi ornamenti tra cui affreschi decorati, tutti restaurati una decina di anni fa.

Sul retro della villa, poi, si trova una struttura del XV secolo che è stata recentemente trasformata in un appartamento con due camere da letto.

Una scenografica scala a chiocciola con affreschi a mosaico dà il benvenuto all'ingresso principale. A sinistra della scala ci sono un ampio soggiorno con vista lago e la sala da pranzo. Le camere al piano terra hanno soffitti molto alti. Il lussuoso arredamento non è incluso nel prezzo.

A destra della scala c'è una cucina e un "crotto" per la conservazione delle derrate alimentari. "Poiché la cucina era l'unica stanza in passato ad essere riscaldata - ha spiegato Baysal - si sedevano in questo angolo per riscaldarsi e cucinare prosciutto o carne. Lo hanno fatto in passato e lo fanno ancora oggi. La cucina ha un camino in pietra con posti a sedere e il tradizionale pavimento in cotto Lombardo. La camera da letto principale, al secondo piano, ha un soffitto affrescato, pavimento in parquet e portefinestre che si aprono su un balcone con vista lago. Il bagno è in marmo e ha una vasca da bagno con piedini".

Ma chi sono i potenziali acquirenti di un simile gioiello? Secondo Engel & Völkers Lago di Como (presente sul lario da 2004 con venti agenti), il mercato delle ville di lusso sul lago ha visto alcuni cambiamenti. "Adesso - ha affermato Baysal - abbiamo più richieste dal Nord Europa. Per esempio, un Paese dal quale ci giungono richieste di informazioni sulla vendita di ville di lusso è attualmente la Norvegia, mentre si è fermato il mercato degli americani e dei russi per ovvi motivi legati alla situazione pandemica".