Adesiva o elettronica, da oggi sulle autostrade svizzere è obbligatoria la nuova "vignetta"

Nuove regole per percorrere le autostrade svizzere a partire da oggi, 1 febbraio 2024: il contrassegno obbligatorio è ora di colore verde. E' disponibile sia nel tradizionale formato adesivo che in quello elettronico.

Il formato elettronico: come funziona

Il formato elettronico è stato introdotto per semplificare il processo: può essere acquistato rapidamente online, indicando la categoria del veicolo, il Paese di immatricolazione e la targa di controllo. I dati vengono registrati su un server in Svizzera, e la validità del contrassegno elettronico inizia con l'acquisto, durando fino al 31 gennaio dell'anno successivo, come il formato tradizionale. Il costo rimane fisso a 40 franchi, indipendentemente dalla scelta del formato. Mentre il contrassegno tradizionale è legato al veicolo, quello elettronico è associato alla targa di controllo.

Formato adesivo: dove si compra

La vignetta adesiva può essere acquistata ai valichi di frontiera o negli uffici dell'ACI in Italia, sempre al prezzo di 40 franchi. Il contrassegno digitale è disponibile sul sito www.e-vignette.ch tramite il portale "Via" dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Il controllo del contrassegno elettronico avviene al confine da parte dei collaboratori dell'Ufficio delle dogane e all'interno del Paese tramite verifiche casuali delle targhe di controllo effettuate dalla polizia cantonale.

Le sanzioni

Chi circola senza il contrassegno rischia una sanzione di 200 franchi, oltre al costo della vignetta stessa. Finora, circa 2 milioni di vignette elettroniche sono già state vendute, segnando una rapida adesione al nuovo sistema.