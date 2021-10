I vigili del fuoco di Appiano Gentile compiono 121 anni

Giorno speciale il 28 ottobre per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Appiano Gentile: oggi compie 121 anni.

Questo distaccamento si configura come uno dei più strategici in quanto copre una delle aree più urbanizzate e industrializzate d'Italia. L'energia e l'impegno dei vigili del fuoco "appianesi" si esprimono ogni anno con l'effettuazione di circa 700 interventi. A loro i migliori auguri della redazione di QuiComo.