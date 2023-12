Il vigile Paolo Damiani va in pensione dopo 41 anni: "Iniziai dirigendo il traffico sulla pedana di via Mentana"

Per oltre quarant'anni (41 e mezzo, per la precisione) Paolo Damiani ha servito il Comune di Como con passione e dedizione. Quando ha iniziato la sua figura si chiamava ancora vigile urbano, poi diventata agente di polizia locale. Alla "tenera" età di quasi 63 anni Damiani ha raggiunto il traguardo della meritatissima pensione. Tra i saluti e l'affetto dei colleghi venerdì 15 dicembre ha svolto il suo ultimo giorno di servizio, lasciando il comando con il grado di commissario capo coordinatore che ha ricoperto negli ultimi anni. "Adesso - dice Damiani - avrò ancora più tempo da dedicare alla mia passione, il tango".

Tante le cose che sono cambiate da quel giorno in cui indossò per la prima volta la divisa. Una professione quella del vigile che ha cambiato pelle, divenendo sempre più difficile e dura, a causa delle aumentate competenze, come spiega e ricorda lo stesso Damiani. "Ai tempi - racconta - le nostre mansioni erano realtive quasi ed esclusivamente alla viabilità e al codice della strada. Quando ho iniziato dirigevo il traffico nei giorni di mercato sul tamburo (la pedana, ndr) che era collocato tra via Mentana e viale Battisti. Allora, infatti, non c'era il semaforo. Oggi invece molta parte del nostro lavoro ci vede impegnati su numerosi altri fronti, come il contrasto alla microcriminalità o ai reati ambientali, attività di polizia amministrativa e controlli in ambito di edilizia. Insomma, oggi la figura di agente di polizia locale richiede una preparazione e un addestramento più difficil, tanto è vero che alcune delle nostre competenze si accavallano con quelle di altre forze dell'ordine, come polizia e carabinieri".

Come è cambiato il lavoro del vigile, così è cambiato anche il rapporto con la gente. "Direi che questo rapporto - commenta Damiani - è andato cambiando insieme non solo alla nostra figura e ma anche e soprattutto alla società in generale. Oggi è molto più difficile il rapporto con i cittadini, ma questo riguarda secondo me un'evoluzione, o involuzione a seconda di come la si voglia vedere, dell'atteggiamento che molti hanno nei confronti delle forze dell'ordine e delle autorità. C'è meno rispetto di prima, ma questo credo sia evidente anche in altri ambiti, come per esempio la scuola, dove persino gli insegnanti trovano molta più difficoltà di un tempo a relazionarsi con gli studenti che sono sempre meno rispettosi".