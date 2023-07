"Andate su Google e digitate tre parole magiche: Como, comune, differenziata"

Un nuovo video messaggio del sindaco Alessandro Rapinese ai cittadini. Il tema oggi è quella della nuova raccolta differenziata che non tutti a Como sembrano avere ancora recepito. "In questo momento mi trovo a Como in Piazza Volta. Nel centro del nostro centro storico in una delle piazze più belle dove abbiamo fatto un lavoro enorme. Da quando è cambiato la raccolta della differenziata, diciamo così, qualcuno ha conferito erroneamente rifiuti. Premesso che abbiamo fatto una tutte le campagne informative del mondo, non c'è un media che non abbia riportato la notizia, volantini, di ogni, per qualcuno evidentemente era complesso. Va bene, allora nello spirito di massima collaborazione e considerando che tutti possiamo essere a volte distratti, vi racconto una cosa che può farvi fare un balzo in avanti. Se avete dubbi sulla differenziata, visto che in questo momento mi state guardando su internet e una connessione l'avete, non è difficile, basta andare su Google e mettere tre parole magiche: Comune, Como, differenziata e vi si aprirà un mondo con due regoline chiare, orari e giorni di esposizione dei rifiuti e quali". Così non ci saranno più scuse. Comunque sia, anche a spese dei contribuenti che non hanno fatto questo errore, il mio comune, il comune che amministro, oggi provvederà a rimuovere questi errati conferimenti di soggetti che non hanno avuto tempo di documentarsi. Per favore collaborate, andate su Google e digitate: Como, comune, differenziata".