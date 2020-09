Strappa la coperta a un senzatetto: il video del folle gesto dell'assessore Corengia

Un gesto incredibile quanto plateale che farà certamente discutere. Protagonista del brutto epidosio e l'assessore ai Servizi Sociali Angela Corengia, ripresa implacabilmente dagli attivisti di Cominciamo da Como mentre strappa una coperta a un senzatetto di San Francesco. Il video del brutale fatto, accaduto questa mattina, è stato postato sulla loro pagina Facebook con il commento che riportiamo integralmente di seguito.

"Questa mattina, durante la sanificazione dei portici di San Francesco, l'assessore Corengia si è resa protagonista dell'ennesimo episodio che vede chi dovrebbe lavorare per l'inclusione sociale comportarsi in modo brutale ed insensato con le persone che dimorano in strada. Non è tollerabile che una persona si comporti in questo modo, tanto meno se questa persona è l'assessora alle politiche sociali: un giorno dà l'elemosina, il giorno dopo strappa le coperte per svegliare chi ha passato la notte sotto un portico, incurante anche del fatto che ormai non ci siano più trenta gradi".

"È un comportamento inaccettabile che descrive però in modo perfetto l'atteggiamento di questa giunta verso le persone senza fissa dimora: intollerante e violento. Domani sera alle 19.30 saremo fuori dal consiglio comunale per manifestare tutta la nostra rabbia e il nostro sdegno nei confronti di questa giunta".

In rete volano parole grosse e commenti durissimi. Olivia Piro, persona notissima in città per il suo impegno e la sua moderazione, questa volta non usa mezzi termini per un gesto davvero inspiegabile visto il ruolo che ricopre in città Angela Corengia. "Lo squallido assessore di una squallida giunta di una umanamente povera città". Si preannuncia quindi un consiglio caldissimo domani in vista della mozione sulle grate a San Francesco.