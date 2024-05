Il vicecomandante Luciano Campagnoli della polizia Locale di Como va in pensione dopo 43 anni

Il vicecomandante Luciano Campagnoli della polizia Locale di Como è andato in pensione dopo 43 anni di onorato servizio. Un uomo amato e rispettato e per lui, per il suo ultimo giorno di lavoro, sono andati tutti i colleghi e le più importanti cariche della città. A salutarlo il comandante Vincenzo Aiello, il sindaco Alessandro Rapinese e la vicesindaco Nicoletta Roperto. Prima di Como è stato comandante a Lurate Caccivio per poi tornare nella sua amata città di cui possiamo dire ha fatto anche lui la storia. Tra i suoi vari hobby la montagna e i boschi ma anche la musica: ancora oggi suona l'organo a San Fedele. Lo vedremo comunque ancora per le strade del centro di Como perché il suo non è un vero addio: fanno sapere che sarà ancora consulente sempre per la polizia Locale. Sulla targa che gli hanno consegnato c'è scritto: "Interprete dei valori e custode della storia del Corpo di Polizia Locale di Como, con viva gratitudine e sincero ringraziamento per la competenza, la passione, la disponibilità e l’equilibrio testimoniati in oltre 43 anni al servizio della comunità".