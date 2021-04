Viadotto dei Lavatoi, spostati i jersey: ora passano tutti i camion

Nonostante il divieto di transito per i mezzi pesanti sul Viadotto dei Lavatoi questa mattina (15 aprile 2021) transitavano parecchi tir e camion. Infatti, i jersey di cemento che restringono l'accesso sul lato di via Canturina proprio per impedire ai mezzi più grandi di transitare risultavano spostati in modo da allargare il varco d'accesso. Risultato: mezzi pesanti sul ponte ritenuto pericoloso a causa di alcuni problemi di tenuta strutturale.

La vicenda del Viadotto dei Lavatoi è ormai annosa e ancora oggi, nonostante varie perizie e varie richieste formali di risarcimento danni, resta un'infrastruttura che non può adempiere completamente al compito per il quale è stata progettata, cioè alleggerire il traffico pesante sulla viabilità minore permettendo ai camion di accorciare la strada in direzione Lecco (e viceversa).