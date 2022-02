Viadotto lavatoi, ecco come cambia la circolazione per un mese

Nuovo periodo di calvario per la circolazione intorno a Como. Nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza del viadotto dei lavatoi, dal 21 febbraio al 20 marzo con orario continuato, sono infatti previsti interventi che necessitano di modifiche alla circolazione veicolare.

Sul viadotto dei lavatoi sarà necessario il restringimento della carreggiata nel tratto da via Oltrecolle fino alla rampa di innesto su via Canturina con traslazione del traffico veicolare sulle corsie utili in funzione dell'avanzare del cantiere, garantendo sempre il transito in entrambe le direzioni.

Nello stesso periodo e con orario continuato, per consentire i lavori sotto al viadotto, sarà sospesa la circolazione veicolare sulla corsia ascendente di via Oltrecolle in direzione rondò/via Oltrecolle nel tratto dall’intersezione delle vie Donatori di sangue/Muggiò/Oltrecolle fino alla rotatoria all'imbocco del viadotto, con traslazione della viabilità sulla corsia adiacente, dove normalmente si circola in senso opposto, garantendo in questo modo il doppio senso di marcia.