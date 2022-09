Como, la via per San Fermo riapre domani in giornata

Qualche notizia, per voce dell'assessore all'Urbanistica e alla Mobilità Enrico Colombo, sui cantieri in città. Attesa per oggi, la riapertura della via per San Fermo avverrà domani in giornata, non si conosce ancora con esattezza l'orario. I motivi del leggero ritardo sono legato agli smottamenti dei giorni scorsi che hanno rallentato il cantiere. Un ritardo che sposta anche la consegna della rotonda provvisoria di via per Cernobbio, i cui lavori sono partiti oggi. In questo caso i lavori definitivi verranno comunque avviati solo dopo il giro di Lombardia.

Buone notizie dal restauro del Monumento ai Caduti. L’ultima tranche si è appena conclusa e dopo la sistemazione e il riordino della cripta, l’intervento si è spostato alle fughe dello scalone a lago. In questo caso gli addetti hanno infatti applicato uno speciale materiale contro le infiltrazioni, ragion per cui ci vorrà ancora u mese prima che sia caplestabile e quindi fruibile tutto il monumento.