In via Pannilani le segnalazioni al Comune non bastano: rifiuti abbandonati da 15 giorni

C'è persino la rete di un letto vicino ai sacchi della spazzatura. Il tutto abbandonato circa quindici giorni fa, come racconta un lettore di QuiComo che lavora in via Pannilani a Como. Lo spazio vicino al civico 2 è ormai abitualmente utilizzato come una discarica per rifiuti di ogni genere. Una discarica abusiva, ovviamente. Una situazione di cui QuiComo si era già occupato in questo articolo.

"Dopo il vostro articolo in cui spiegavate come segnalare queste problematiche al Comune - racconta il cittadino di via Pannilani - ho ripetutamente segnalato l'abbandono di rifiuti abusivi. Ma a parte un paio di volte in cui sono usciti i vigili la situazione rimane invariata. Gli incivili continuano a utilizzare questo angolo di strada per depositare la loro spazzatura. In questa foto vedete la situazione com'è da quindici giorni a questa parte".