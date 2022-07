Via del Doss, esposto alla Procura di Colisseum

La vicenda via del Doss si fa sempre più complicato con le parti che non fanno marcia indietro rispetto alle loro posizioni. Da una parte il sindaco Rapinese che ha annunciato il no alla proroga per ragioni di sicurezza, dall'altra Colisseum che si rivolge alla Procura.

Nella serata di ieri, 26 luglio 2022, il team legale della cooperativa sociale Colisseum, composto dall'avvocato Simone Gatto, specializzato in diritto penale, e dall'avvocato Giuseppe La Rosa, partner dello studio internazionale "Eversheds Sutherland" ed esperto di Diritto amministrativo, ha presentato un Esposto_Colisseum-3 alla Procura della Repubblica relativo alla chiusura del centro di via del Dos. "Siamo di fronte a fatti molto gravi ai danni di persone fragili - sottolinea l'avvocato Gatto - Qualcuno, a nostro parere, ne dovrà rispondere nelle sedi opportune".