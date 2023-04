Via Borgo Vico vecchia, residenti esasperati: "Di notte è una discoteca a cielo aperto, difficile vendere o affittare casa"

Impossibile dormire di notte con clacson, musica e schiamazzi. Ne sanno qualcosa i residenti di via Borgo Vico vecchia che abitano nei pressi del fornaio al civico 118. Spesso e volentieri alle ore piccole il tratto di via antistante il forno si trasforma in un ritrovo di giovani in cerca di uno spuntino notturno.

Focacce e pizze calde appena sfornate sono un richiamo irresistibile, soprattutto quando tutti i negozi a Como e dintorni sono chiusi. Quello che accade, però, rende la vita impossibile ai residenti. Il marciapiede e la strada si riempiono di ragazzi e auto. C'è chi lascia lo stereo della macchina accesa, chi urina sui muri, chi semplicemente parla ad alta voce o, grida, dimenticandosi che mentre loro al mattino probabilmente potranno dormire fino a tardi, qualcun altro si dovrà svegliare presto. I video girati da alcuni residenti sono eloquenti e ben mostrano le scene appena descritte.

Certo, non si può colpevolizzare l'attività artigianale e commerciale che resta aperta tutta notte, poiché non accende musica e non incentiva la sosta esterna degli avventori con tavolini e sedie, ma è fuori discussione che la convivenza tra il forno e chi abita negli immediati paraggi è a dir poco difficile, se non impossibile. "Qualcuno esasperato - racconta una residente - ha deciso di vendere casa ma ci è riuscito a fatica, visto che quando la gente scopre il caos che c'è alle due, alle tre o alle quattro di notte se ne guarda bene a venire ad abitare qui. Anche affittare i propri immobili è diventato molto difficile".

La movida notturna rappresenta una problematica nota a Como e spesso in alcuni punti caldi della città sono state fatte intervenire le forze dell'ordine con controlli frequenti o addirittura presidi fissi. "Per esempio - continua la residente - in piazza Volta la questura organizza dei presidi per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, qui invece non si vede mai nessuno. Forse basterebbe la presenza delle forze dell'ordine per garantire che di notte non si verifichino situazioni di disturbo, disagi e caos che si protraggono fino all'alba".