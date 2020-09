Via Borgovico pedonale, buona la prima

Due iniziative ai lati opposti della città che hanno riscosso l'atteso successo che ci si aspettava. In particolare l'attesa pedonalizzione durante il weekend di via Borgovico Vecchia, che ha così permesso di vivere finalmente annche a Como due serate ricche di inizative. Lo stesso discorso vale per via Geno, nuova location lungo il lago di Como per i mercatini occasionali.

Soddisfazione da parte degli organizzatori e dell'assessore al Commercio Marco Butti che ha sostenuto entrambe le iniziative: "Via Borgovico pedonale e mercatini in viale Geno: due prime ben riuscite. Sperimentare, provare ed eventualmente migliorare: sono questi i capisaldi che ci hanno mossi nella volontà di proporre la pedonalizzazione di via Borgovico vecchia, in alcune fasce orarie, su proposta di Borgovico Street e Confesercenti Como. Un'iniziativa sperimentale che ha anche significato mediazione tra interessi ed esigenze differenti che può porre le basi per altre iniziative future e nuovi scenari urbanistici".

"Gli stessi capisaldi - aggiunge Butti - sono quelli che ci hanno spinto ad inserire viale Geno tra le location per i mercatini occasionali e le rassegne hobbistiche: anche in questo caso, grazie a I belee faa a man, buona la prima. Ora si tratta di prendere spunto per eventuali correttivi in vista di nuove attività. Far vivere diversamente nuovi spazi, oggi più che mai, con i cambiamenti imposti dalla pandemia, deve essere una priorità".