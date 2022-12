Via Borgo Vico vecchia, addio al porfido: così (per ora) sarà una strada qualsiasi

C'è anche chi, come ad esempio Fabrizio Bellanca, artista che ha il suo studio proprio in via Borgo Vico vecchia, ha usato l'ironia. E chissà se mai davvero - come auspicava la suggestione di Ester Negretti, presidente dell'associazione Borgovico Street - i bambini potranno un giorno giocarci liberamente. Bisognerà aspettare almeno il nuovo progetto e poi capire se la storica via entrerà davvero, e in che modo, nella Ztl di Como.

Ma soprattutto occorre attendere di capire se lo stanziamento di 2 milioni e 300mila euro per il restyling della vecchia Borgo Vico, quella che qualcuno ama dipingere come la piccola Brera di Como, riporterà con sé il caratteristico porfido. Intanto, come detto, vince l'ironia. E così, mentre gli addetti stanno asfaltando con il classico manto nero via Borgo Vico, Fabrizio Bellanca ha "omaggiato" l'evento con un cartolina ironica intitolata "Merry Christmasphalt". Ora qualcuno dirà, meglio così che con le buche. Però non si può dire che la soluzione renda giustizia a una via che resiste, anche con un sorriso, nonostante sia martoriata da anni.