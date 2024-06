Via Borgo Vico, al via il cantiere lunedì 1 luglio: i percorsi alternativi

Come anticipato nei giorni scorsi, ci siamo. Per Como saranno giorni difficili per quanto riaguarda la circolazione in città. Rilevata l’utilità dell’intervento, che offre l’opportunità di riqualificare i servizi sottostanti e il sedime stradale, e al fine di concludere entro il mese di agosto i lavori di sostituzione della condotta di via Borgo Vico “nuova” dell’acquedotto comunale, l’Amministrazione e la società Lereti hanno infatti deciso di iniziare i lavori lunedì primo luglio.

Dopo attenti studi per limitare gli inevitabili disagi, si informa che la zona della via Borgovico “nuova” interessata dal cantiere sarà, in direzione Cernobbio, a senso unico di marcia. Il traffico in arrivo in città dalla via per Cernobbio sarà deviato alla rotonda fronte Iperal di Monte Olimpino e l’accesso in città sarà consentito dalla via Nino Bixio. In via Bixio, per questioni connesse a esigenze dei pullman doppi, viene istituito, in direzione centro città, senso unico di marcia tra la rotonda all’altezza di via XXVII Maggio e la via Borgovico “vecchia”.

Il cantiere sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22. “Considerata l’importanza dell’intervento e i certi disagi - afferma Alessandro Rapinese, sindaco di Como - l’Amministrazione auspica la massima collaborazione da parte della cittadinanza. Rinnovare la condotta idrica della Borgovico ‘nuova’ garantisce l’ulteriore miglioramento della qualità del servizio e tutela ancor di più una risorsa preziosa come l’acqua”.