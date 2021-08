Vertice con il ministro Giorgetti sul rischio idrogeologico del lago di Como

Guerra: "Indispensabile avviare un piano coordinato per la messa in sicurezza strutturale del territorio alla luce dei ricorrenti fenomeni alluvionali"

La situazione è ancora allarmante, anche a causa delle abbondanti piogge cadute nella notte su tutto il comasco. Intanto ieri, sabto 31 luglio, c'è stato un vertice politico per fare il punto della situazione. "Oggi pomeriggio - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra - riunione in collegamento con il Ministro Giorgetti, l’Assessore regionale Locatelli, il Presidente Fermi, il Prefetto Polichetti, il Sindaco di Como Landriscina e i Sindaci dei Comuni piu’ colpiti".

"Lo scopo dell'incontro - ha precisato Guerra . era quello di fare punto sull’emergenza e sugli interventi in corso ma anche per ragionare insieme su come aggiornare la mappa e la ricognizione del rischio idrogeologico nel nostro territorio anche alla luce dell’evoluzione di fenomeni metereologici sempre piu’ violenti e ricorrenti. Aggiornamento indispensabile per avviare un piano coordinato tra tutti i livelli istituzionali, per la messa in sicurezza strutturale del territorio, destinando e impiegando al meglio le importanti risorse oggi disponibili".