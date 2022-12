Verifica di Porta Torre: tecnici al lavoro per valutare il rischio di nuovi distacchi di sassi

La zona transennata ai piedi di Porta Torre si è allargata notevolmente nella giornata di oggi, 28 dicembre 2022, ma solo per consentire a mezzi e tecnici della ditta Foppoli Moretta di Tirano di poter intervenire per effettuare l'ispezione delle pareti in pietra della torre. Ad aprile un sasso si era staccato cadendo da una notevole altezza. Nessuno era rimasto fortunatamente ferito. Da allora la torre è transennata per evitare che i pedoni vi si avvicinino troppo. Dopo un'ispezione con un drone a novembre, oggi sono finalmente iniziate le verifiche più approfondite. Alcuni tecnici hanno setacciato le pareti della torre grazie a una pedana sollevata da un elevatore. Le verifiche proseguiranno anche nella giornata del 30 dicembre. L'assessore all'Urbanistica e alla Cultura, Enrico Colombo, ha spiegato che "dopo l'approfondita verifica della torre si valuterà se e come intervenire". A breve, dunque, dovrebbe essere disponibile una relazione dettagliata sullo stato di salute della struttura e si conoscerà se e dove vi possano essere rischi di ulteriori distacchi di materiale lapideo.