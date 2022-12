Venerdì nero a Como per i trasporti: orari dello sciopero di Trenord e Asf

Sarà un venerdì nero il 16 dicembre 2022 per i trasporti a causa dello sciopero che vede coinvolte molte sigle sindacali. Vediamo cosa succederà.

Trenord

Il Servizio Regionale, Suburbano ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

Sono possibili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, pertanto vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Asf Autolinee

Lo sciopero che vede coinvolto anche il personale della compagnia di autolinee del territorio di Como e provincia. Sono le Segreterie Regionali FILT-CGIL, UILTRASPORTI ad aver proclamato lo sciopero generale di 4 ore pervenerdì 16 dicembre 2022.

Le modalità di attuazione di questo sciopero per i dipendenti di Asf Autolinee sono:

personale viaggiante: dalle ore 10.00 alle ore 14.00

personale impiegatizio e di officina: ultime 4 ore della prestazione giornaliera

Si precisa che tutte le corse in partenza, dall’inizio del servizio alle ore 9,59 saranno portate a termine. Il servizio riprenderà gradualmente dopo le ore 14,00. Verranno comunque garantiti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero.

Ricordiamo inoltre che è ancora in corso (fino alle 22 di domani venerdì 16) lo sciopero dei benzinai in alcune aree di servizio in autostrada.