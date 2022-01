Variante della Tremezzina, si lavora senza sosta su più fronti

Entrano nel nuovo anno senza sosta le lavorazioni di Anas per la costruzione della variante alla Tremezzina. In quest'ultima settimana è stato completato il piano di imposta della fondazione del muro lato lago e prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione dello stesso. Proseguono inoltre le attività di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte del tratto della S.S.340 ricompresa nelle aree di cantiere, unitamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante.

È stata avviata la posa delle reti corticali e relative chiodature, sul versante a monte della S.S.340 e prosegue la realizzazione della pista di approccio in corrispondenza dei futuri imbocchi Sud (lato Como) della galleria Principale e della galleria di Servizio. Avanzano, su entrambi i fronti (Sud e Nord), le realizzazioni degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).