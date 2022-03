Variante della Tremezzina, paura per la spettacolare esplosione

Come abbioamo riportato ieri, proseguono senza sosta e intoppi i lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina. Oggi si è però udito un forte boato che ha sollevato anche una colonna di fumo, portato materiale a lago e allarmato i residenti. Tanto rumore ma le operazioni di sbancamento da parte di Anas, che in questo frangente lavora anche con l'ausilio di materiale esplosivo, sono avvenute nella massima sicurezza, naturalmente imposta in cantiere di questa portata. Di seguito lo spettacolare video con l'esplosione nei pressi di Colonno.

