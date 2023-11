Variante della Tremezzina, per 20 giorni senso unico alternato sulla Regina

Anas ha annunciato che per consentire il prosieguo delle lavorazioni, nell'ambito del cantiere di realizzazione della Variante alla Tremezzina, sarà necessaria l'istituzione temporanea di limitazioni alla circolazione in prossimità dello svincolo di Griante.

In particolare, a partire da lunedì 6 novembre e fino a venerdì 24 novembre verrà istituito lungo la statale 340 "Regina" il senso unico alternato dal km 30,070 al km 30,100, regolamentato da semaforo, per consentire lo svolgimento dei lavori di avvio dello scavo della galleria del salto di montone mediante l’esecuzione degli infilaggi sulla parete che accoglierà il futuro imbocco. Al fine di contenere il più possibile i disagi per la circolazione, la limitazione sarà in vigore esclusivamente dalle 20:00 alle 6:00 del giorno successivo.

La limitazione non sarà attiva nei giorni festivi e prefestivi, durante i quali la statale sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni.