Variante Tremezzina: "Sanità assicurata, si spostano i sanitari e non i pazienti"

Si sono riuniti ieri presso la sede della Provincia di Como il tavolo dedicato alla sanità e quello dedicato alla sicurezza in vista dell’apertura del cantiere per la Variante della Tremezzina e convocati dal Prefetto, Andrea Polichetti.

Insieme al Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, è stato fatto il punto sugli interventi di riorganizzazione ed eventuali correttivi per garantire i servizi sanitari ordinari e di emergenza durante i 4 mesi di chiusura.

“Ats e ASST sono già al lavoro per garantire la continuità assistenziale - spiegano Prefetto e Presidente - e per sviluppare sinergie soprattutto tra l’ospedale di Menaggio e quello di Gravedona. Per quanto possibile si cercherà inoltre di far sì che a spostarsi siano i professionisti e non i pazienti”.

Al tavolo sicurezza è stata ribadita la necessità di incrementare la vigilanza sia stradale che lacuale, soprattutto per regolamentare gli spostamenti lungo le vie alternative. “Nessuna problematica è stata evidenziata per i servizi ordinari delle nostre forze dell’ordine - spiegano ancora Polichetti e Bongiasca- ma sarà necessario garantire, soprattutto nelle prime settimane, presidi che limitino al massimo disagi e tensioni, soprattutto in zone che già ora presentano criticità”.