Variante della Tremezzina: la riapertura della Regina slitta al 5 aprile

Lì dove attendevano il 29 marzo come la data della liberazione dall'isolamento, è invece arrivata un'autentica doccia gelata. Nonostante le rassicurazioni avute fin qui da Anas, la Regina riaprirà al traffico solo il 5 aprile.

La proroga è dovuta ad alcune operazioni impreviste per la messa in sicurezza del versante in un tratto interessato dai lavori. L’obiettivo di questo intervento supplementare, già in corso di esecuzione, è quello di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico in un area circoscritta, costituita da territori notoriamente fragili. Relativamente a tale intervento imprevisto, si è svolto in data odierna tavolo tecnico convocato dalla Prefettura che ha coinvolto gli Enti Locali, nel quale Anas ha reso noto che la riapertura in piena sicurezza della strada statale avverrà il prossimo 5 aprile, ripristinando le condizioni di viabilità preesistenti a doppio senso di circolazione.

Conseguentemente la Provincia di Como ha appena inviato un comunicato che recita testualmente: "Preso atto dell'annuncio dello slittamento alla riapertura della Regina a martedì 5 aprile fatto oggi da ANAS, il Tavolo di Coordinamento presieduto da Prefettura e Provincia si è subito attivato affinché vengano garantiti, per tutta questa ulteriore settimana, i servizi di mobilità alternativa messi in campo fino a oggi, così come quelli sanitari e di polizia stradale, al fine di minimizzare i disagi per i cittadini. Una nuova seduta del Tavolo è stata già fissata per la mattina di mercoledì 30 marzo e in quella sede verrà affrontato anche il tema della convivenza, dopo il 5 aprile, tra viabilità ordinaria e passaggio dei mezzi d'opera del cantiere, soprattutto nel periodo estivo".