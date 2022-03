Variante della Tremezzina, la Regina riapre a 30 all'ora

Questa volta non ci saranno sorprese. Il cantiere per la realizzazione non farà segnare nuovi ritardi. Dalla riunione del Tavolo di Coordinamento in corso arriva infatti la conferma: la Regina riaprirà al traffico, con doppio senso di marcia, dalle 17.00 di martedì 5 aprile. Sul tratto riaperto a Colonno sarà in vigore il limite di velicità per tutti i veicoli e le moto di 30 chilometri orari.

Come è noto lo slittamente di una settimana è stato causato dell’insorta instabilità di una porzione dell'ammasso roccioso posto a monte dell’innesto sud della variante (rilevata lo scorso 21 marzo), ragion per cui è stato necessario definire e attuare ulteriori interventi di consolidamento e disgaggio del versante soprastante. Interventi, questi, resisi indispensabili e inderogabili per garantire la sicurezza della nuova viabilità pubblica nonché per consentire la regolare prosecuzione dei lavori (realizzazione galleria di svincolo) successivamente alla riapertura al traffico della SS 340 Regina.