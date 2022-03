Variante della Tremezzina, il punto dopo 100 giorni di cantiere

Tutto procede sena che siano segnalate particolare problemi sul cantiere che terrà ancora in scacco la Regina per qualche settimana. A circa 100 giorni dall’inizio dei lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina, avviati da Anas a Colonno, è stata completata la ricostruzione della prima parte del tombino idraulico posto in fregio all’ingresso del cimitero di Colonno e di attraversamento alla statale.

Sul muro di contenimento lato lago, necessario all’allargamento dell’attuale sede stradale, è in corso la realizzazione della soletta a sbalzo mentre è stata ultimata la realizzazione dei relativi micropali di ancoraggio. Inoltre, in corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), proseguono le attività relative agli scavi di sbancamento per la formazione del fronte d’imbocco della galleria e sono in fase di completamento le attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante il portale d'imbocco.

Proseguono nel frattempo anche gli scavi di sbancamento e le opere di rafforzamento corticale della pendice rocciosa per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di svincolo di Colonno (salto di montone).