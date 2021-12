Variante della Tremezzina, avanzano gli scavi per la realizzazione di entrambi gli imbocchi della galleria

Proseguono senza sosta il lavori per la Variante della Tremezzina, cantiere che terrà chiusa la Regina sino alla fine di marzo 2022. Si è infatti conclusa, come comunicato nel pomerigio di oggi da Anas, la quarta settimana di lavoro per la costruzione della Variante della Tremezzina a Colonno, in provincia di Como. Le lavorazioni si concentrano nella costruzione del piano di imposta della fondazione del muro lungo il lato del lago e nell’infissione dei micropali di fondazione. Sono proseguite inoltre le operazioni di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante prossimo alla sede stradale della statale Regina.

Nella quarta settimana dalla partenza delle attività di cantiere avanzano gli scavi di sbancamento per la realizzazione di entrambi gli imbocchi della galleria di svincolo (salto di montone). Sono proseguite anche le attività di costruzione della pista di cantiere in prossimità della cascata delle Camogge che consentirà il passaggio dei mezzi d’opera e delle maestranze specializzate per le operazioni di disgaggio del versante e l’installazione delle barriere paramassi.