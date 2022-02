Variante della Tremezzina, il punto sul cantiere

Nelle aree interessate dal cantiere si è conclusa anche l’undicesima settimana di lavoro dall’inizio della chiusura al traffico della statale 340 nel tratto del comune di Colonno, in cui Anas sta realizzando lo svincolo Sud della Variante alla Tremezzina.

Le fondazioni del muro di contenimento lato lago, necessario all’allargamento dell’attuale sede stradale, sono state interamente realizzate; continua la realizzazione dei micropali a livello strada ed è in corso di completamento la realizzazione dell’elevazione del muro.

Proseguono inoltre, le attività necessarie alla posa delle barriere paramassi sul versante a Sud del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), in cui avanzano gli scavi di sbancamento per la formazione del fronte d’imbocco della galleria. Si sta inoltre predisponendo quanto necessario al completamento delle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante il portale d'imbocco.

Parallelamente avanzano anche gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone), unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature, sul versante sovrastante.