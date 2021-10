Variante Tremezzina, presentato un piano di potenziamento dei mezzi pubblici

L'assessore regionale alle infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, con il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha incontrato ieri pomeriggio in videoconferenza gli enti e le istituzioni coinvolte rispetto al tema della Variante della Tremezzina (Co) e del cantiere che comportera' la chiusura di un tratto della strada Regina per 4 mesi a partire da fine novembre.

GESTIONE DELLA MOBILITA'

"Il confronto odierno - ha commentato l'assessore - e' stato costruttivo. Agenzia del Tpl, Asf e Navigazione Laghi hanno presentato alla Regione, al presidente di Anci e al presidente della Provincia il piano per il potenziamento del trasporto pubblico, necessario a gestire la mobilita' del territorio durante la chiusura di un tratto della Regina. Il piano sara' presto condiviso dai soggetti interessati con i Comuni, in modo da recepire i loro contributi e arrivare in tempi brevi a stabilire il tutto nei minimi dettagli. Fermo restando che questo piano di potenziamento del Tpl potra' essere modificato o integrato in corso d'opera, in base ai riscontri e alle necessita' che emergeranno. Durante il confronto ho chiesto e insistito affiche' Anas si faccia carico dei costi dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico derivanti dalla cantierizzazione dell'opera, perche' ritengo necessaria un'attivazione in questo senso da parte della societa' statale".