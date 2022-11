Variante della Tremezzina, nuovo stop. La Regina chiude nel weekend

Questo pomeriggio 16 novembre durante una nuova seduta del tavolo di coordinamento sulla Variante della Tremezzina, all'ordine del giorno la richiesta di Anas di calendarizzare la chiusura per un paio di giorni della circolazione lungo la Regina all’altezza di Colonno per alcuni interventi di messa in sicurezza.

Attualmente nel cantiere per la realizzazione della Variante sono in corso lavori di scavo della galleria salto di montone e la stabilizzazione delle pareti rocciose in prossimità della cascata delle Camogge. Quest’ultima lavorazione, in particolare, è iniziata ai primi di novembre e già prevedeva brevi chiusure di 20 minuti per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Durante la pulizia di questo versante, però, sono emerse delle zone con massi di elevate dimensioni molto instabili per la cui rimozione Anas necessità la chiusura al traffico veicolare della zona. Sempre per ragioni di sicurezza le attività di scavo della galleria con microcariche esplosive sono state per ora sospese.

A fronte della richiesta di chiudere dalle 20.00 di venerdì alle 6.00 di lunedì mattina, il tavolo di coordinamento ha quindi ha dato indicazione di effettuare la chiusura da venerdì 25 novembre alle 22.30 a lunedì 28 novembre 5.30.

Anas emetterà ora una propria ordinanza per regolamentare la circolazione, mentre Navigazione e Asf sono già al lavoro per mettere a punto un piano di mobilità alternativa per il weekend scelto che verrà presentato nella giornata di lunedì 21 novembre.