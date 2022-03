Variante della Tremezzina, la Navigazione si adegua ai ritardi

Anche la navigazione del lago di Como si adegua ai ritardi del cantiere per la realizzazione della Variante della Tremezzina. In merito allo slittamento della riapertura della Regina, Navigazione Laghi prolungherà l’orario attualmente in vigore fino all’8 aprile 2022, mentre il servizio navetta sarà garantito fino al 5 aprile. In considerazione dell’incremento di turisti a partire dall’inizio del mese di aprile, verrà introdotta anticipatamente da 2 aprile la navetta centro lago e la corsa da Como alle ore 12.00 tutti i giorni fino all’avvio dell’orario primaverile, previsto dal 9 aprile.

Per quanto concerne le agevolazioni tariffarie, verrà prorogata fino a 5 aprile la validità degli abbonamenti mensili del servizio rapido e del traghetto con scadenza al 31 marzo. Prorogata anche la validità del carnet da 10 corse scontato al 50% fino al 5 aprile e acquistabile fino al 31 marzo. La navetta resterà gratuita fino al 5 aprile.