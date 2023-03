Varese come Como: bottiglietta per la pipì dei cani obbligatoria. Ma il Comune la regala

Anche il comune di Varese come Como scende in campo, per rendere le strade più pulite e per sensibilizzare i padroni di cani e in generale di animali domestici, sulle regole per una buona convivenza. Se a Como sono iniziate a fioccare le prime multe da 50 euro per i proprietari sprovvisti della bottiglietta d'acqua e del sacchettino per diluire e raccogliere le deiezioni, a Varese è cominciata l'11 marzo una campagna di sensibilizzazione che prevede, tra le altre cose, la distribuzione gratuita di mille “doggy water”, vale a dire una borraccia pieghevole.

Verranno distribuite presso i gazebo informativi ma anche negli studi veterinari cittadini, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Varese, e in alcuni negozi e attività commerciali che hanno aderito con favore all’iniziativa.

Dopo il periodo di sensibilizzazione e le giornate informative anche la città di Varese passerà alle multe che potranno arrivare fino a 500 euro.