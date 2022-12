Da Como a Los Angeles: la cantante Vanessa Mini vola verso il successo

Monza è la sua città natia, ma Como l'ha adottata ormai quattro anni fa. A molti comaschi il volto e soprattutto la voce di Vanessa Mini sono già conosciuti, visto le sue diverse apparizioni ed esibizioni nella trasmissione Angoli di Espansione Tv. Per lei, talentuosa cantante, si apre una grande possibilità per imprimere una spinta in alto alla propria carriera. Vanessa è semifinalista all'InterContinental Music Awards 2023 di Los Angeles.

Il singolo Peace (edito dalla Spc Sound Group Label) sbarca in America. Non è ancora terminato il 2022 che l'anno 2023 si preannuncia già ricco di emozioni. La giuria del concorso californiano è composta da straordinari guru della musica che hanno prodotto e scritto per artisti come Miley Cyrus, Selena Gomez, Bella Thorn, Westlife, Gloria Estefan, Celine Dion, Ricky Martin e molti artisti nominati ai Grammy, nonché aziende come NBC, Warner Bros , MTV, Netflix, CBS e Sony. Per Vanessa si tratta del primo grande traguardo internazionale. Con un brano e un'artista che continuano a mietere consensi e applausi su tutti i fronti.